Malissimo Koni De Winter contro il Chelsea: le pagelle

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Bruttissima prestazione di Koni De Winter da titolare contro il Chelsea: le sue pagelle

Dopo gli scampoli di gara che Ruben Amorim gli ha concesso contro l'Inter, Koni De Winter ha giocato titolare nell'amichevole contro il Chelsea. Lo ha fatto da difensore centrale, nel ruolo che è di Gabbia. La prestazione è stata oggettivamente tra le peggiori, solamente nel primo tempo perché all'intervallo il belga è stato sostituito proprio da Matteo Gabbia che ha ripreso possesso del nucleo difensivo. Un flop certificato anche dalle pagelle con voti negative pubblicate dopo la gara.

MALISSIMO DE WINTER: LE SUE PAGELLE DOPO CHELSEA-MILAN

La Gazzetta dello Sport indica Koni De Winter come il peggiore in campo con 5 in pagella e con questa valutazione che non ha bisogno di altre spiegazioni: "Guida i tre dietro, imposta e fa salire la linea. Peccato che sull’1-0 salti a vuoto. Anche in precedenza un’amnesia in chiusura. Certi black out pesano". Lo stesso identico voto viene assegnato da Tuttosport che giudica così la prestazione del numero 5: "Si addormenta al 12’ su Joao Pedro e deve ringraziare l’uscita di Torriani, però sull’1-0 è lui il principale responsabile della mancata marcatura sul brasiliano". Tris di 5 con la pagella di MilanNews.it (LEGGI QUI): "Joao Pedro gli scappa alle spalle per il gol del vantaggio del Chelsea dentro il recupero del primo tempo. Errore importante".