Maldini su Pirlo: "Che curriculum avevano Scaloni e de la Fuente? L'azienda russa un pretesto cavalcato in modo esagerato"

vedi letture

Paolo Maldini ha spiegato perché era stato scelto Andrea Pirlo come candidato per la panchina della Nazionale Italiana

Paolo Maldini, nell'intervista concessa al Corriere della Sera, ha spiegato perchè hanno pensato ad Andrea Pirlo come CT della Nazionale: "Noi volevamo un allenatore giovane, che sposasse il progetto e avesse una carriera di alto livello. Tecnicamente quando parlo con Pirlo lo trovo preparatissimo. Accompagnato e sostenuto da un direttore tecnico e da un advisor, sarebbe stato l’allenatore ideale. Che curriculum avevano gli ultimi due allenatori che hanno vinto il Mondiale, Scaloni e de la Fuente? Se si vede tutto legato all’allenatore che sta in panchina, si guarda all’oggi, mai al domani. E noi veniamo da tre mancate qualificazioni.

Maldini poi sul tema del sito di scommesse russo: "Questa cosa ha sicuramente contato. Noi non la sapevamo. L’opinione pubblica ha fatto il suo lavoro. Ma non c’era nulla sul piano giuridico che avrebbe potuto impedire ad Andrea di fare l’allenatore della Nazionale. Un pretesto? Direi di sì. Di sicuro lo si è cavalcato in modo assolutamente esagerato. Pirlo era disposto a chiudere i rapporti con la Bet company russa. È una persona correttissima, non meritava questo clamore. Hanno tirato fuori il codice etico, il decreto dignità. Ma se ci fosse stata la reale volontà di farlo firmare come ct, non ci sarebbero stati ostacoli legali".