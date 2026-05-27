Le due promesse di Ibrahimovic a Iraola per convincerlo ad allenare il Milan

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Zlatan Ibrahimovic per provare a convincere Andoni Iraola sta puntando su due promesse inerenti al mercato e alla vicinanza del club

Il Milan ha individuato in Andoni Iraola la sua prima scelta per l'incarico di nuovo tecnico rossonero. Cardinale ha fatto sapere nei giorni scorsi di gradire un allenatore "alla Fabregas" per far partire veramente il suo progetto rossonero, dopo aver cacciato in tronco tutte le figure apicali del club: Furlani, Allegri, Tare e Moncada, in un colpo solo. Il tecnico basco che ha fatto grande il piccolo Bournemouth è sembrato sin da subito la persona giusta ma va convinto visto il forte interesse del Crystal Palace e la sua inclinazione a voler rimanere a vivere in Inghilterra.

Secondo quanto viene riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, nei colloqui avvenuti circa due settimane fa tra Zlatan Ibrahimovic e Andoni Iraola, lo svedese avrebbe messo sul tavolo due promesse importanti per convincere il tecnico. La prima è la volontà del club di fare acquisti pesanti nell'arco di due anni. La seconda, forse ancora più importante e da vedere se verrà mantenuta, rimanere accanto al tecnico anche nei momenti di difficoltà e critica.