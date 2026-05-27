Albertini: "Milan, anche l'anno scorso un fallimento. Cambiano gli interpreti, il giudizio è lo stesso"

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Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha commentato con parole dure l'esito finale della stagione del Milan, rimasto fuori dalla Champions

Nella sua lunga e vincente esperienza da calciatore e in quella a dirigente, Demetrio Albertini deve averne viste tante. Eppure lui stesso, nell'intervista che ha concesso alla Gazzetta dello Sport pubblicata in edicola questa mattina, ha confermato che mai e poi mai si sarebbe aspettato il crollo verticale del Milan, squadra a cui ha legato la sua carriera per la maggior parte. Un completo disastro per i colori rossoneri che si sono lasciati sfuggire un qualcosa che avevano saldamente tra le mani da mesi e mesi.

Il commento di Demetrio Albertini sul Milan: "Mi aspettavo un tracollo del Milan? Mai nella vita. Quando arrivi a una vittoria dall’entrare tra le prime quattro e giochi in casa contro il Cagliari, se sei il Milan non puoi non raggiungere l’obiettivo. Evidentemente il primo e ultimo passo in una stagione sono i più difficili e riflettono il carattere della squadra. L'annata è stata un fallimento ma anche lo scorso anno è stato un fallimento, a testimonianza che cambiano gli interpreti, ma il giudizio è lo stesso"