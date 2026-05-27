Pronto un contratto di 2-3 anni a 3 milioni per Iraola: ma la concorrenza è alta

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Il Milan ha già messo sul piatto la sua proposta economica per Andoni Iraola: accelerata per anticipare il Crystal Palace e il Leverkusen

In cima alla lista dei desideri di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per il nuovo capitolo rossonero che è partito lunedì, c'è il nome di Andoni Iraola, tecnico basco che ha fatto faville alla guida del Bournemouth, portato alla qualificazione in Europa League e a un passo da quella in Champions League in questa stagione. L'allenatore, che già da tempo aveva comunicato che avrebbe salutato le Cherries a fine anno, è considerato dalle menti di RedBird quel prototipo "alla Fabregas" che stanno cercando per far crescere un nuovo progetto, con la firma di Ibra.

Ci sono già stati due contatti diretti con l'allenatore. Il primo era stato condotto da Furlani e Moncada circa un mese fa. Il secondo, ben più importante vista la situazione attuale, ha visto come attori anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Nelle prossime ore si attende un terzo riscontro per cercare di capire se i progetti e le prospettive possano collimare. Sul piatto il Milan ha già messo un biennale-triennale con opzione a 3 milioni più bonus. Serve agire in fretta perchè il Crystal Palace si muove da tempo sul tecnico e c'è anche un vivo interesse del Bayer Leverkusen.