Albertini: "Andamento dell'ultimo mese da retrocessione. Allegri ha responsabilità"

vedi letture

Demetrio Albertini, ex grande centrocampista rossonero, alla Gazzetta ha evidenziato le colpe di Massimiliano Allegri nel finale di stagione

L'esperienza bis di Massimiliano Allegri al Milan si è conclusa come peggio non poteva. Non è tanto il non essersi qualificati in Champions League, ma il come il Milan ha mancato il pass dopo essere stato per tutta la stagione nei piani alti della classifica e con un vantaggio rassicurante sul quinto posto, oltre che con diversi match point in suo favore. Per tutti questi motivi anche il tecnico livornese non è esente da colpe, anzi... Ne ha parlato anche l'ex calciatore milanista Demetrio Albertini nella sua intervista per la Gazzetta dello Sport.

Il commento di Demetrio Albertini sulle responsabilità del tecnico Massimiliano Allegri: "Quando hai il match ball e ti sei costruito la possibilità di arrivare in Champions, ma poi sbagli l’ultima gara, l’allenatore ha delle responsabilità. Anche perché l’andamento dell’ultimo mese è stato da retrocessione. Sono stati fatti degli errori e, se prima la squadra era andata oltre le sua possibilità, arrivare quinta con una rosa inferiore solo a quella dell’Inter, è un fallimento"