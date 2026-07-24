Pellegatti: "Sono molto curioso, sul piano dei singoli, di vedere domani il debutto di Gila e i due giovani"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul nuovo Milan di Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul nuovo Milan di Amorim, atteso domani dalla prima amichevole contro il Celtic: "Dopo Cagliari, che cosa viene? Innanzitutto una stagione senza divisioni, senza conflitti, con una grande comunità d’intenti, totalmente mancata negli ultimi anni. Invece di consultare i trattati di finanza, sarebbe stato sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo, 12, 25, dove è scritto, come ho già ricordato: “Omne regnum divisum contra se desolabitur”, traduzione: “Ogni regno diviso in se stesso va in rovina”. Quello accaduto al Milan!

Finalmente intanto sono già al countdown, perché manca solo qualche giorno al debutto del nuovo Milan di Amorim. Servirà un poco di pazienza per apprezzare il lavoro del tecnico portoghese, ma una parvenza, un abbozzo del suo stile di gioco potremmo già intravederlo. Sono molto curioso, sul piano dei singoli, di vedere il debutto di Gila, fortissimo difensore, per capire se verrà impiegato a destra o al centro della difesa. Poi quale Comotto e Camarda abbiano restituito al Milan la loro esperienza a Spezia e Lecce. Il giocatore che mi intriga di più è però Andrej Kostić, che potrebbe essere la grande e clamorosa sorpresa della stagione".