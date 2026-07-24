Retroscena Leao: "Ho detto di no più volte all'Inter, l'ho imposto. Quando, invece, è arrivato il Milan..."

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Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah, approfittando della sua presenza a San Paolo.

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao ha rivelato che, prima di trasferirsi al Milan, c'era stato su di lui anche il pressing dell'Inter: "Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare, amico, ho detto. Non voglio andare all'Inter. Dopo qualche giorno, il mio agente mi ha detto: 'Senti, il Milan ti farà un'offerta tra qualche ora'. Ho detto: 'Cosa intendi? Ne sei sicuro?'. 'Sì, il Milan... e qualcuno ti chiamerà.' Ho risposto: 'Okay, bene [ride], terrò gli occhi aperti.'

Ora Leao non è più cosi ricercato

Con l'obiettivo di accontentare la volontà del proprio assistito, l'entourage di Rafael Leao ha compiuto diversi sondaggi nel corso di questo mese con il permesso del Milan. Considerando che la Premier League è la prima scelta del portoghese, gli agenti del 10 rossonero si sono sentiti anche con Manchester United e Chelsea, non ricevendo però le risposte sperate. Proprio come successo con Theo Hernandez un anno fa, dunque, anche con Leao il Milan sta riscontrando più di qualche difficoltà nel trovare un acquirente concreto, complice anche l'ultima stagione tutt'altro esaltante dell'ex Lille, che neanche al Mondiale è riuscito a mettersi seriamente in mostra.