Ordine: "Fosse intervenuto Cardinale un anno fa di questi tempi probabilmente Liberali oggi non sarebbe un calciatore del Como"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla strategia del Milan per i giovani.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla strategia del Milan per i giovani: "Non è cambiato solo il management dell’area tecnica del Milan. Non è cambiato solo il mercato rossonero alle sue prime battute in uno scenario sconfortante (tutti hanno necessità di cedere prima di acquistare per il numero esagerato di esuberi in rosa; ndr). È cambiata anche la politica a proposito dei giovani provenienti dal vivaio. Fosse intervenuto Gerry Cardinale un anno fa di questi tempi probabilmente Liberali oggi non sarebbe un calciatore del Como destinato alla Champions. E lo abbiamo capito in maniera pubblica dalle firme di rinnovo contrattuale di Camarda e Comotto avvenute in queste ultime ore. Può sembrare un semplice dettaglio. È invece una inversione a u di strategia complessiva.

Poi, naturalmente, per rivoltare la prossima stagione ci vorrà molto di più. E in particolare ci vorrà una idea precisa di squadra oltre che di sistema di gioco che resta, probabilmente, l’interrogativo aperto. Per come viaggia il calcio italiano, saranno in molti, a cominciare dal Toro alla prima giornata di campionato, ad attendere il Milan “dominante” di Amorim al varco. Ecco perché sarà fondamentale questo primo periodo di preparazione durante il quale bisognerà capire anche l’adattamento di alcune pedine al nuovo disegno strategico del tecnico portoghese".