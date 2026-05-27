Mauro: "A Milan e Juve è mancata umiltà, determinazione e grinta"
Milan e Juventus hanno condiviso la stessa amara sorte sportiva: entrambe a qualche giornata dalla fine erano non sicure, ma quantomeno molto fiduciose di poter entrare in Champions e soprattutto potevano contare sul fatto di avere il destino tra le proprie mani. Invece tra 37^ e 38^ giornata tutto è incredibilmente naufragato con due sconfitte interne: la Juve alla penultima giornata con la Fiorentina, il Milan all'ultima contro il Cagliari. Il risultato è stato Roma e Como in Champions, rossoneri e bianconeri in Europa League. Ha affronato questo tema Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, sulla Gazzetta dello Sport.
Il commento di Massimo Mauro su Milan e Juventus: "Cosa è mancato alle squadre di Allegri e Spalletti? L’umiltà, la determinazione e la grinta, tutti ingredienti che serviranno se si vorrà brillare in Europa League. Il Milan e la Juve negli ultimi anni hanno avuto difficoltà a trovare giocatori affidabili, che però sono fondamentali per ricostruire. L’Europa League sarà un terno al lotto per Juve e Milan perché a oggi non si sa che squadre costruiranno e con quali giocatori giocheranno".
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