Rangnick cercato dal Milan. Ma nel 2020 Ibra disse: "Non so chi sia"

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Ralf Rangnick torna a comparire sulle cronache di attualità milanista. A distanza di sei anni dall'ultima volta, il tecnico tedesco, oggi 67enne, ritorna di prepotenza in voga. Ieri infatti, come ha riportato la Gazzetta dello Sport, il proprietario Gerry Cardinale e il suo fido accompagnatore Zlatan Ibrahimovic sono stati in viaggio a Vienna. Qui avrebbero incontrato proprio Rangnick che si trova nella capitale austriaca per preparare i Mondiali da CT proprio dell'Austria.

Secondo quanto viene raccontato, Rangnick sarebbe il prescelto di Ibra e Cardinale per il ruolo di direttore sportivo o direttore tecnico. Un uomo di grande esperienza e che ha saputo sviluppare tanti giovani in carriera. Eppure il trasporto di Ibrahimovic nei confronti dell'allenatore tedesco non era così entusiastico, un tempo. Nell'estate 2020, quando sembrava che Rangnick dovesse sostituire Pioli, prima che quest'ultimo fosse rinnovato grazie ai risultati ottenuti, in un'intervista a Repubblica Ibrahimovic dichiaro lapidario: "Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick". Oggi invece, sembra conoscerlo molto meglio.