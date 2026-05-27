Capuano: “Milan che si sostiene da solo? Cardinale continua a non capire, questa ricetta ha già fallito”

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Giovanni Capuano ha commentato quella che emerge come linea per il prossimo direttore sportivo e per il prossimo amministratore delegato, definendola una ricetta fallimentare.

Giovanni Capuano, sul suo profilo X, ha commentato quanto rilasciato dalla Gazzetta dello Sport in merito alle linee guida che Cardinale imporrà al nuovo amministratore delegato rossonero, che dovrà "garantire esercizi "leggeri" visti i mancati introiti dalla Champions League, e al nuovo direttore sportivo che dovrà "spalmare il denaro in maniera più "democratica" fra i reparti, anche perché la rosa è corta, i buchi in squadra diversi, e bisognerà ottimizzare. Ecco perché, in un contesto del genere, servirà una figura particolarmente aziendalista". In calce al pezzo il commento di Capuano.