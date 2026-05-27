Capuano: “Milan che si sostiene da solo? Cardinale continua a non capire, questa ricetta ha già fallito”
Giovanni Capuano, sul suo profilo X, ha commentato quanto rilasciato dalla Gazzetta dello Sport in merito alle linee guida che Cardinale imporrà al nuovo amministratore delegato rossonero, che dovrà "garantire esercizi "leggeri" visti i mancati introiti dalla Champions League, e al nuovo direttore sportivo che dovrà "spalmare il denaro in maniera più "democratica" fra i reparti, anche perché la rosa è corta, i buchi in squadra diversi, e bisognerà ottimizzare. Ecco perché, in un contesto del genere, servirà una figura particolarmente aziendalista". In calce al pezzo il commento di Capuano.
Seguendo il filo del racconto, #Cardinale fa sapere che il punto di partenza e arrivo del suo #Milan sarà l’obbligo di sostenersi da solo.— Giovanni Capuano (@capuanogio) May 27, 2026
Budget risicati, dirigenti allineati e “aziendalisti”, nessun investimento di denaro sul rilancio del progetto.
Tutto interessante ma anche… pic.twitter.com/M67lzRKofb
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan