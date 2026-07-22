Massimo Mauro lancia una frecciatina a Zlatan Ibrahimovic
Molti dei riflettori di questa sessione estiva di calciomercato sono concentrati in particolare su Milan e Juventus, due squadre che hanno clamorosamente fallito la qualificazione in Champions League sul rettilineo finale della passata stagione e che per tutta risposta hanno deciso di rivoluzionare i rispettivi progetti: in maniera diversa ma con cambi importanti specialmente a livello dirigenziale. L'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e parlando dei bianconeri ha tirato una frecciatina al Milan e in particolare a Zlatan Ibrahimovic.
LA FRECCIATINA DI MASSIMO MAURO A ZLATAN IBRAHIMOVIC
Di seguito la frecciatina di Massimo Mauro a Zlatan Ibrahimovic: "Soprattutto la Juventus e il Milan devono farsi un grande bagno di umiltà. La Juve ha preso dirgenti tutt'altro che "montati", da Carnevali a Massara". Ora i giocatori vanno messi nelle condizioni di non avere alibi: serve continuità e serve un livello più alto, componenti che a Juve e Milan sono mancate nella scorsa stagione. Troppi alti e bassi, punti persi con le mediopiccole... In generale, i dirigenti devono rimboccarsi le maniche e avere a che fare ogni giorno con i problemi del club e dei calciatori, ma certamente non lavorando a distanza come Ibrahimovic"
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