Massimo Mauro lancia una frecciatina a Zlatan Ibrahimovic

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L'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha lanciato una frecciatina nei confronti di Ibrahimovic mentre parlava di Juventus sulla Gazzetta

Molti dei riflettori di questa sessione estiva di calciomercato sono concentrati in particolare su Milan e Juventus, due squadre che hanno clamorosamente fallito la qualificazione in Champions League sul rettilineo finale della passata stagione e che per tutta risposta hanno deciso di rivoluzionare i rispettivi progetti: in maniera diversa ma con cambi importanti specialmente a livello dirigenziale. L'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e parlando dei bianconeri ha tirato una frecciatina al Milan e in particolare a Zlatan Ibrahimovic.

LA FRECCIATINA DI MASSIMO MAURO A ZLATAN IBRAHIMOVIC

Di seguito la frecciatina di Massimo Mauro a Zlatan Ibrahimovic: "Soprattutto la Juventus e il Milan devono farsi un grande bagno di umiltà. La Juve ha preso dirgenti tutt'altro che "montati", da Carnevali a Massara". Ora i giocatori vanno messi nelle condizioni di non avere alibi: serve continuità e serve un livello più alto, componenti che a Juve e Milan sono mancate nella scorsa stagione. Troppi alti e bassi, punti persi con le mediopiccole... In generale, i dirigenti devono rimboccarsi le maniche e avere a che fare ogni giorno con i problemi del club e dei calciatori, ma certamente non lavorando a distanza come Ibrahimovic"