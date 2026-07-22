Letizia avverte: "C'è una cosa di questi giorni che non mi piace... Non bisogna essere ciechi"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan, un po' in stand-by ultimamente.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan, un po' in stand-by ultimamente dopo i botti iniziali: “Il mercato è partito benissimo, ma questi giorni di immobilismo non mi piacciono: non è questione di rinforzare la qualità della rosa, quello ci sarà modo di farlo con calma e valutando meglio nel prossimo mese. Qui si tratta di intervenire su una lacuna oggettiva anche a livello numerico: l’unico trequartista a disposizione è Nkunku, quindi un terzo colpo doveva arrivare prima della partenza per l’Australia. Il tempo stringe e ci sembra difficile che questo accada.

Sarebbe un peccato, perché finora ad Amorim era stato dato tutto ciò che serviva oggettivamente: il centravanti e il difensore. Il sotto punta è ugualmente inderogabile a mio parere: poi si penserà a un altro difensore, a valutare la zona centrale del campo e il pacchetto esterni. Ma la trequarti con Leao out, Pulisic malconcio e Cissé giovane e non ancora al meglio, non può rimanere così nemmeno per affrontare le prime amichevoli. Bisogna intervenire: niente isterismi né atteggiamento negativo, ma non bisogna nemmeno essere ciechi davanti alle necessità della squadra”.