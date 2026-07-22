Pellegatti: "Non so se le parole sulla maglia le abbia volute Cardinale, ma sembra che comincia a capire cosa rappresenti il Milan"

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Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla nuova seconda maglia del Milan.

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla nuova seconda maglia del Milan: "C’è stato un dibattito, ovviamente social, sulla scelta di mettere sotto il colletto della seconda maglia ’26-’27 la scritta: “Dopo Istanbul, c’è sempre Atene”. Innanzitutto mi sono emozionato rivedendo Pippo Inzaghi con la maglia bianca di quella indimenticabile notte di Atene, quando Giove, dal vicino Partenone, si deliziava per le prodezze di “Pippo, Pippo mio”, accompagnato dalla cetra di Apollo, dio della musica. La scritta ha il riferimento chiaro ed evidente alla partita contro il Cagliari o, estendendo il periodo temporale, all’ultimo campionato, anzi alle ultime tre tristi stagioni. Non so se quelle parole siano state fortemente volute da Gerry Cardinale, ma sembra che il fondatore di RedBird cominci a ben capire che cosa rappresenti guidare e gestire il Milan".

La nota sul kit da trasferta

Un bianco che attraversa tutte le epoche, trasmettendo di generazione in generazione la stessa, immutata attitudine vincente del Club. AC Milan e PUMA presentano l'Away Kit 2026/27. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del Club: la costanza di chi trasforma ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria. Questa vocazione è capace di fare di ogni ostacolo un nuovo punto di partenza, un concetto che i milanisti traducono in una sola frase: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene". Poche parole impresse sul retro della maglia, sotto il collo, che uniscono chi ha attraversato la luce di Atene dopo il buio di Istanbul e chi ne raccoglie oggi l'eredità.

A dare volto e voce alla campagna è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. Nella sua carriera rossonera ha incarnato la mentalità che il Club porta con sé da sempre: la preparazione ossessiva, la fame di vittoria, la capacità di trasformare ogni sconfitta in una ripartenza. Il suo racconto, oggi, è la prova che quell'attitudine attraversa le epoche e le supera.