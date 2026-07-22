Mauro su Amorim: "Ha una filosofia molto offensiva e orientata al bel gioco, un pericolo in Italia se non hai i giocatori giusti"
Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Mauro ha fatto un po' il punto sulle big di Serie A a stagione ufficialmente partita, dicendo la sua anche sul nuovo Milan di Ruben Amorim.
A proposito di Milan, la convincono i due acquisti già ufficializzati?
"Soprattutto Gila, perché su Ramos ho qualche dubbio: non era titolare al Psg e i rossoneri sperano di ripetere quanto accaduto con Giroud che in Inghilterra non era la prima opzione. Insomma, una volta arrivavano le stelle dei top club e invece adesso arrivano quelli che all’estero trovano poco spazio. Poi c’è il nuovo allenatore Amorim, che ha una filosofia molto offensiva e orientata al bel gioco: un po’ un pericolo in Italia se non hai i giocatori giusti".
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