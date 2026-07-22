Rabiot spegne le voci sul suo futuro: resta al Milan e sarà centrale per Amorim

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Adrien Rabiot è pronto a ripartire dal Milan, per la felicità di Ruben Amorim che vede nel francese uno dei pilastri del nuovo corso rossonero

Dopo la finalina contro l'Inghilterra per la medaglia di bronzo all'ultimo Mondiale Adrien Rabiot ha chiarito il proprio futuro. Nonostante l'addio di Massimiliano Allegri e le indiscrezioni sul Napoli, il francese intende proseguire la sua avventura in rossonero. Legato al Milan fino al giugno 2028, il centrocampista ha confermato pubblicamente la volontà di restare in rossonero anche senza Champions League.

Per Ruben Amorim Rabiot sarà un titolare fisso e uno dei punti di riferimento del nuovo progetto del Diavolo. A differenza di Modric, che considerata l'età verrà gestito con maggiore attenzione, il francese avrà un ruolo centrale non solo in campo, ma anche all'interno dello spogliatoio.