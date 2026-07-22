La Roma punta il "milanista" Tresoldi: il Bruges chiede 35 milioni
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Il "milanista" Tresoldi potrebbe esaudire il sogno di giocare a San Siro, ma da avversario. Su di lui ci sarebbe in forte pressing la Roma
La Roma ha individuato in Nicolò Tresoldi il profilo ideale da affiancare a Malen nella prossima stagione. Il giovane attaccante del Bruges avrebbe già dato il proprio gradimaneto al trasferimento in giallorosso, nonosatnte l'interesse di club importanti come Borussia Dortmund e Atletico Madrid.
Resta però da trovare l'intesa con il club belga, da sempre bottega cara, che valuta il cartellino dell'italo-tedesco circa 35 milioni di euro. Tresoldi, che in passato ai microfoni di MilanNews.it si era dichiarato al Milan (CLICCA QUI per rileggere l'intervista) potrebbe dunque esaudire il sogno di giocare a San Siro ma da avversario del Diavolo.
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