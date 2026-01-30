esclusiva mn Tresoldi: "Milan aspettami, un giorno verrò. Per me sei più grande di Real e Man City. La foto con Leao? Ero teso, sono cresciuto con lui. Ora sogno d'incontrare Pippo"

Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, non ha mai nascosto la sua grande fede rossonera e non l’ha fatto neanche durante l'intervista in esclusiva per MilanNews.it condotta da Alessandro Schiavone. Il classe 2004 ha parlato della sua passione per il Milan, l’amicizia con Leao e tanto altro. Queste le sue dichiarazioni:

Abbiamo visto che sei stato a San Siro… La foto l’hai chiesta tu a Leao o Leao a te?

“(Sorride, ndr). Gliel’ho chiesta io! Sono molto fan di Rafa, è stato bello ed inaspettato trovarlo lì. Gli ho dovuto chiedere la cosa, senza non potevo tornare a casa”.

Ti piacerebbe giocare con lui un giorno?

“Nei miei ultimi anni da milanista sono cresciuto con gente come Leao, quindi per me è un idolo. Diciamo che quando l’ho incontrato ero un pochettino teso, sudavo un pochettino (ride, ndr). Comunque sia per me è come un idolo Rafa, è ovvio che mi piacerebbe giocare insieme a lui”.

Invece quando al Milan giocava Pippo Inzaghi eri un bambino. Da dove nasce questa passione per lui?

“Mio padre ha giocato con Pippo in Under 21. Da milanista ho sempre visto video, anche a casa i miei mi raccontavano sempre di lui. Qualcosina sono riuscito a vederlo e sono cresciuto con Pippo come idolo. Voglio rubare qualche dettaglio da gente forte come lui…”.

Ti piacerebbe incontrarlo?

“Mi piacerebbe un sacco… Una foto, fare due chiacchiere”.

Parlando del Milan, come vivi la lotta scudetto? È fattibile?

“Tutto è fattibile nel calcio. Con l’acquisto di Fullkrug che è di Hannover… Io sono di Hannover come lui. Mi ha fatto un sacco piacere che sia andato lì e credo possa fare molto molto bene, magari anche aiutare il Milan a vincere lo scudetto”.

Ti vedremo al Milan un giorno?

“Vediamo (ride, ndr). Sto facendo belle esperienze qua, mi sto preparando, sto migliorando per un giorno raggiungere i miei sogni. Il mio sogno per me è questo”.

Per te il Milan sarebbe il massimo, anche più di Real Madrid e Manchester City?

“Per me il massimo è il Milan”.

Hai davvero il Milan nel cuore…

“(Sorride, ndr) Sì”.

Quindi da bambino avevi i classici poster in camera e cose del genere?

“La prima maglietta che ho ricevuto mi sembra che fosse quella di Kaká. Sono cresciuto con il Milan…”.

Diresti “Forza Milan” ai microfoni di MilanNews?

“(Ride, ndr) Ancora non posso, un giorno con la divisa del Milan potrò farlo. Adesso vediamo…”.