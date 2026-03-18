Leao non è più incedibile, ma quanto vale? Ecco cosa dicono gli algoritmi

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Dopo quello che è successo domenica all'Olimpico, Rafael Leao è finito non solo al centro delle polemiche, ma, secondo qualcuno, anche sul mercato: il Milan non lo riterrebbe infatti più incedibile e sarebbe infatti ad ascoltare e valutare in estate eventuali offerte che arriveranno in via Aldo Rossi per l'attaccante portoghese. Ma quanto vale il numero 10 rossonero?

CLAUSOLA RESCISSORIA - Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, dunque se c'è un club che è disposto a mettere sul piatto questa cifra non ci sarà nemmeno bisogno di trattre con il Milan. Ovviamente nessuno presenterà una proposta così ricca perchè si tratta di una valutazione fuori mercato e dunque chi vorrà Leao dovrà necessariamente negoziare con il Diavolo. Lo riferisce gazzetta.it che aggunge che in passato i rossoneri hanno rifiutato un'offerta del Chelsea non lontana da 80 milioni di euro che oggi invece verrebbe accettata.

QUANTO VALE? - Per conoscere una stima del prezzo del portoghese, la Rosea ha chiesto a Cies, gruppo di ricerca con sede a Neuchatel (Svizzera), e a Wallabies, società milanese che ha aiutato diversi club di Serie A sul mercato. Queste le loro risposte:

CIES: "Tra i 40 e i 50 milioni di euro, a dipendenza della forza finanziaria dell’acquirente". Dunque 50 milioni in caso di offerte dalla Premier, qualcosa meno per club di campionati meno ricchi.

WALLABIES: "Tra i 65 e i 75 milioni perché Leao, pur cambiando ruolo, secondo gli algoritmi ha tenuto un rendimento costante rispetto alle stagioni passate".