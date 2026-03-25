Da Allegri allo spogliatoio: tutti vogliono la conferma di Modric

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Il futuro di Luka Modric resta uno dei dossier più delicati di Casa Milan, ma il clima che si respira attorno al corato lascia aperto più di uno spiraglio. Il centrocampista, arrivato in rosonero con un contratto annuale, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio domani, però a Milano si è trovato bene e la prospettiva di continuare con il Diavolo lo sta facendo seriamente riflettere. La decisione non arriverà nell'immediato, c'è prima un piazzamento Champions da conquistare, ma il club vuole farsi trovare pronto.

Da Allegri allo spogliatoio: tutti vogliono la conferma del Maestro

Il Milan, oggi, sta facendo quadrato attorno a Modric. Dirigenza, Allegri e compagni stanno spingendo nella stessa direzione: concinverlo a restare ancora un anno, e quindi rinnovare. Qui non c'entra solo il valore tecnico (infinito) del giocatore, ma anche il peso specifico che Luka ha avuto dentro lo spogliatoio nel corso di questa stagione e nella crescita della squadra. Il croato viene considerato una gruida, uno di quei giocatori che alzano il livello anche quando non toccano il pallone. E in un gruppo che vuole consolidarsi definitivamnete, il suo eventuale rinnovo sarebbe molto più di una semplice conferma.

La tentazione Champions e il verdetto atteso tra qualche setitmana

Il fattore che può orientare davvero la scelta di Luka Modric è uno solo: la Champions League. L'idea di disputare ancora una stagione europea, tra le altre cose con la maglia del Milan, stuzzica Modric, che prima di decidere vuole capire fino in fondo come chiudere questo capitolo della sua carriera. Il Milan resta fiducioso proprio per questo: perché il giocatore è felice dell'esperienza vissuta fin qui e perché ritornare nell'élite europea può diventare l'argomento decisivo. Servirà ancora un po' di pazienza, ma le possibilità di vederlo ancora in rossonero sono tutt'altro che basse.