Un altro Santiago per il Milan: il Bologna per Castro chiede non meno di 40 milioni

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Nell'ultima giornata di campionato, quando il Milan ha vinto 3-2 a San Siro contro il Torino, la formazione rossonera ha riaccolto in campo, per i minuti finali, Santiago Gimenez, centravanti messicano che era fuori per infortunio da fine ottobre. Il futuro dell'ex Feyenoord si deciderà in questi ultimi due mesi: sembra destinato all'addio, salvo un finale di stagione ricco di gol. Il club rossonero è già al lavoro per individuare la punta del futuro e la scelta potrebbe ricadere su un omonimo, l'argentino Santiago Castro del Bologna.

In crescita

Castro, classe 2004, è un giocatore che è arrivato alla sua seconda stagione e mezzo con il Bologna e che sta vivendo un periodo di crescita costante. Lo dicono i numeri, ricordati questa mattina dal Corriere dello Sport: partito i primi sei mesi alle spalle di Zirkzee destinato a lasciare in estate; l'anno scorso stagione da 8 gol come titolare, con esperienza formativa in Champions League; quest'anno tra campionato, coppe ed Europa League è già arrivato a quota 11 reti. Nonostante una statura non imponente è un tipico centravanti argentino che in campo mette tantissima garra e impegno. Conosce già il campionato, ha esperienza in Europa: il Milan ritiene sia pronto per il passo successivo.

40 milioni

Ancora non c'è nulla di concreto, nessuna trattativa: solo il club rossonero che si è appuntato il nome in cima alla lista. Sicuramente nei piani del Bologna, che sul giocatore sta investendo tanto anche come minuti in campo in queste stagioni, non c'è l'intenzione di vendere Castro, salvo l'arrivo di un'offerta rinunciabile. Questa dovrebbe essere. secondo le stime del CorSport, di non meno di 40 milioni di euro. Per questo ci sarà il tempo di pensarci. Intanto il Milan continua il suo scouting e Castro rientrerebbe in pieno nei parametri: giovane e determinato, come carattere un classico giocatore da Allegri. Il tecnico gradisce sicuramente anche la sua volontà nel pressing offensivo e nel sacrificarsi in fase difensiva, inoltre per caratteristiche potrebbe essere un profilo ideale più per un 3-5-2 che per un 4-3-3. Ma queste saranno valutazioni che si faranno, eventualmente, in un secondo momento.