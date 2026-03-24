Goretzka, il Milan accelera! Ecco l'obiettivo principale per un centrocampo stellare

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Il Milan si muove sue due strade parallele ma che, tra qualche mese, si incontreranno. Se l'ultimo weekend di Serie A ha donato ai rossoneri la consapevolezza di poter attuare una rimonta ai danni dell'Inter che settimane fa sembrava impossibile, dall'altra parte la dirigenza del Diavolo sta muovendo i primi passi verso il futuro. Ne parla questa mattina in edicola il Corriere dello Sport, che conferma come il primo obiettivo per il centrocampo che verrà è Leon Goretzka.

Non è un nome nuovo, anzi: il nome del centrocampista del Bayern Monaco era uscito già a gennaio. Poi è arrivata l'ufficialità da parte del club bavarese sull'addio del calciatore a giugno. Il Milan si è già mosso e sta provando ad anticipare la concorrenza.

Goretzka in Italia piace al Milan, ma il Diavolo non è l'unica squadra presente. Anche Inter e Juve sono sul calciatore, mentre all’estero l’Atletico Madrid e l’Arsenal sono le principali antagoniste. Il centrocampista rappresenta l’identikit del giocatore perfetto che vorrebbe il tecnico per disputare un campionato da protagonista, un giocatore in grado alzare l’asticella a centrocampo. Il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, in quanto Goretzka punta ad uno stipendio alto, dopo quello faraonico da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe, dunque, un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.

Aggiungere al centrocampo rossonero un tassello come Goretzka sarebbe importante. Insieme ad Adrien Rabiot e, si spera, Luka Modric, Massimiliano Allegri avrebbe una batteria di tutto rispetto. Clamorosa, per competere in Serie A ma anche in Europa. Igli Tare dovrà muoversi in anticipo per superare la concorrenza, programmare in anticipo può portare benefici molto importanti. Ci sarà da sistemare anche difesa e attacco, certo, ma aggiungere un tassello di esperienza e qualità anche a centrocampo potrebbe essere quella ciliegina in più. Per un Diavolo che ha tutta la voglia, in futuro, di recitare un ruolo da protagonista.