Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"

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Novità importanti in vista di Milan-Torino di domani pomeriggio. Leao non sarà della partita, come riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24: "Leao non ci sarà domani. Out, oggi non si è allenato. Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro. Oggi è rimasto a riposo e domani farà accertamenti. Domani dovrebbe esserci Fullkrug con Pulisic in avanti".

Il portoghese, dopo una settimana un po' turbolenta dopo il litigio di Roma, non sarà a disposizione di Allegri per domani. Nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

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