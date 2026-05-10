Cuomo: "Basta con le favole ai tifosi! Quelli che pagano 150 euro per uno spettacolo indegno. Perché nel calcio, tanto, le cose si sanno"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso al canale Youtube di Carlos Passerini sulla gestione del Milan: "Gli attuali dirigenti del Milan pensano di insegnare calcio agli altri: io questa presunzione non la capisco. Perché nel calcio attuale le cose si sanno. Basta con le favole ai tifosi! Perché questi sono tifosi a cui viene chiesto di pagare il biglietto 150 euro per guardare uno spettacolo indegno (parlo in generale, non mi riferisco solo al campo) della storia del Milan. E poi, se vai allo stadio, vedi gente che se parli di anello rosso o di anello blu si guarda le mani.

Per questo motivo, non sono soddisfatto della risposta che mi ha dato Allegri ieri. Io mi sono rivolto all'unica persona di cui i tifosi oggi si fidano. Mi aspettavo, o quantomeno speravo, che Allegri facesse come Gasperini! Perché Gasperini, facendo quello che ha fatto, ha salvato la Roma, chiudendo la lotta interna in 10 giorni. L'essere aziendalisti non aiuta più ad un certo punto. Perché tanto la squadra certe cose le sa. Voi pensate che la squadra non sapesse cosa succedeva in società nell'anno dello Scudetto? Ma Pioli e Maldini dissero ai giocatori: 'Oh, compatti noi. Compatti noi'. Allegri in settimana ha richiamato a questo senso di responsabilità, però con questa rosa non si può fare troppa filosofia".