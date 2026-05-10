Serie A, domenica determinante: non c'è solo Milan-Atalanta. Il programma completo

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Oggi alle 07:12News
di Niccolò Crespi

Di seguito il programma della 36^ giornata di campionato:

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese 0-2
ore 28, Lazio-Inter 0-3
ore 20.45, Lecce-Juventus 0-1

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna