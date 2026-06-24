Lavori in zona San Siro: si prepara il cantiere del nuovo stadio che partirà il prossimo anno
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Sono partiti alcuni lavori nella zona di San Siro, come la demolizione della biglietteria sud, per preparare il cantiere del nuovo stadio.
L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha riportato quanto sta accadendo fuori San Siro in questi ultimi giorni, in particolare quella che è stata la demolizione della biglietteria sud che verrà rimpiazzata con una struttura temporanea. Ad interrogarsi sul da farsi è il consigliere comunale Enrico Fedrigini, "Che su quella zona non si fa sfuggire una mosca".
Oltre alla demolizione della biglietteria è stata anche arretrato uno dei gate d'ingresso dello stadio. Tutti questi lavori sono propedeutici alla costruzione del nuovo stadio. Riporta il quotidiano che si sta preparando, con largo anticipo, il cantiere che dovrebe partire ufficialmente il prossimo anno
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