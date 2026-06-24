De Stefano (La Verità) su Ibra: “Contratto metà legato al Milan e metà a Redbird. Non c’è una partecipazione azionaria diretta”

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Tobia De Stefano parla di Zlatan Ibrahimovic e della proprietà rossonera.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega de "La Verità" Tobia De Stefano ha parlato della situazione societaria rossonera. Queste le sue parole.

"Noi abbiamo ricostruito il contratto che lega Ibrahimovic con RedBird perché il contratto è principalmente con RedBird. Questo è un aspetto importante da considerare. Secondo la nostra ricostruzione, il contratto che parte da un ruolo di operating partner di RedBird ha una declinazione fondamentale principale rispetto a quello del Milan. Se consideriamo il contratto metà parte è legata a RedBird e metà al Milan. Nel contratto non c'è nessuna indicazione di una partecipazione azionaria diretta di Ibrahimovic nel Milan, non ha messo soldi".