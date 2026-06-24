De Stefano (La Verità) su Ibra: “È brand ambassador del Milan nel mondo, ha anche un ruolo motivazionale con i giocatori”
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega de "La Verità" Tobia De Stefano ha parlato della situazione societaria rossonera. Queste le sue parole.
"Dal punto di vista sportivo le indicazioni riguardano la valutazione dei calciatori, di nuovi talenti, si parla di aspetto motivazionale cioè lui deve avere una funzione importante sotto l'aspetto motivazionale. Dal punto di vista commerciale è una sorta di brand ambassador del marchio Milan nel mondo sia per quanto riguarda delle case di produzione cinematografiche di Hollywood, che vengono citate, ma anche nei rapporti con multinazionali, partner strategici, in tutto questo Ibrahimovic ha un ruolo di ambasciatore del Milan ma anche di RedBird. In questo c'è un doppio ruolo. Il milione rispetto a tutte le cose che fa mi sembra non eccessiva rispetto a quello che fa".
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