Pellegatti svela: “Amorim non punta su Leao per il prossimo anno, lui ha detto che deve decidere”
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Carlo Pellegatti rivela la volontà di Amorim sul futuro di Rafa Leao in rossonero.
Carlo Pellegatti, durante l'ultima puntata di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato di Rafa Leao, del suo futuro, e del gol segnato al Mondiale contro l'Uzbekistan. Queste le sue parole.
"Siamo contenti che dopo la prima prestazione brutta del Portogallo al Mondiale, non parlo di Leao ma del Portogallo, abbia trovato il gol. Ieri ha sbagliato uno stop brutto ma poi ha trovato questa palla, ha fatto un bel tiro, aveva bisogno di morale. Lui ha detto che deve decidere, da quello che so io Amorim non credo che punti su di lui per la prossima stagione".
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