Non solo per il campo: la permanenza di Modric è fondamentale anche per lo spogliatoio

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Cosa farà Modric? La sua esperienza internazionale potrebbe inoltre rivelarsi fondamentale per accompagnare il lavoro di Amorim

Nei giorni che stanno coinvolgendo il Milan in una fase di profondo cambiamento, si parla anche del futuro di Luka Modric. La possibile permanenza del croato assume oggi un valore che va ben oltre il semplice contributo tecnico. In una fase caratterizzata da cambiamenti, ridefinizioni interne e da un assetto societario ancora in evoluzione, la presenza del fuoriclasse croato rappresenterebbe uno dei pochi punti fermi attorno ai quali costruire il nuovo corso rossonero.

MODRIC PUNTO FONDAMENTALE

Nelle ultime settimane, infatti, il club ha vissuto una profonda riorganizzazione. Dopo la mancata qualificazione alla Champions League e le conseguenti riflessioni della proprietà, Gerry Cardinale ha deciso di affidare il progetto tecnico a Ruben Amorim, rinunciando all'inserimento di una nuova figura forte nell'area sportiva e optando per una gestione condivisa tra diverse componenti dirigenziali.

In uno scenario simile, la permanenza di Modric rappresenterebbe una garanzia sotto molteplici aspetti. Nonostante l'età, il croato ha dimostrato durante la stagione di essere ancora un riferimento tecnico e caratteriale, risultando decisivo in diverse occasioni e confermando una leadership riconosciuta all'interno dello spogliatoio. Anche nei momenti di difficoltà, il suo atteggiamento è stato indicato come un esempio per il gruppo, come dimostrato dagli episodi raccontati durante il finale della scorsa stagione.

ESPERIENZA E LEADERSHIP

La sua esperienza internazionale potrebbe inoltre rivelarsi fondamentale per accompagnare il lavoro di Amorim. Il nuovo allenatore portoghese è chiamato a inaugurare un ciclo differente rispetto al recente passato e avrà bisogno di figure capaci di trasmettere cultura del lavoro, personalità e mentalità vincente. Da questo punto di vista, pochi giocatori nel panorama mondiale possono vantare un curriculum paragonabile a quello di Modric. La sua presenza consentirebbe di facilitare la transizione verso il nuovo progetto tecnico, offrendo stabilità all'interno di uno spogliatoio destinato probabilmente a subire ulteriori cambiamenti nel corso dell'estate.

Non è un caso che nelle ultime ore siano emerse indiscrezioni secondo cui il centrocampista vorrebbe comprendere nel dettaglio il progetto di Amorim prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Il confronto tra le parti appare imminente e testimonia quanto il croato continui a essere considerato una figura centrale all'interno della programmazione rossonera.

Trattenere Modric vorrebbe dire conservare una leadership riconosciuta, un esempio quotidiano per i più giovani e un elemento capace di garantire continuità in un momento in cui il Milan sta ridefinendo i propri equilibri societari e sportivi. In una fase di inevitabile instabilità, la sua esperienza potrebbe trasformarsi nel collante necessario per accompagnare il club verso la prossima ricostruzione.