Primo Piano Milan, mercato legato alla lista UEFA: la situazione tra nuovi arrivi, ritorni e possibili partenti

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Il nuovo assetto dirigenziale del Milan dovrà impostare il mercato tenendo conto della registrazione della rosa per l’Europa League

Il Milan ha finalmente la sua struttura dirigenziale, oltre che un nuovo allenatore, e si può finalmente pianificare la nuova stagione. Alla buon'ora, verrebbe da dire. Amorim, Gardiner ed Almstadt, saranno loro ad occuparsi della parte sportiva, dovranno risolvere una marea di situazioni: dalla volontà di Leao di abbandonare la nave al futuro di Modric fino alla gestione dei tanti calciatori di rientro dai prestiti. Sarà un mercato che dovrà essere fatto in primis con le idee, visto che all'ultimo il Milan ha mancato la qualificazione alle prossima Champions League e i suoi abbondanti introiti. Si giocherà comunque in Europa League, e questo significa che tornano in auge le tanto amate liste. Se per la registrazione della rosa in Serie A non ci sono e non ci saranno problemi bisogna fare invece attenzione ai dettami della UEFA per la rosa dei 25 da registrare per partecipare alla prossima Europa League. Inutile dire che il calciomercato dovrà basarsi anche su questi parametri.

LISTA UEFA EUROPA LEAGUE, LE REGOLE

In Europa la rosa dovrà essere al massimo di 25 giocatori (Lista A), suddivisi tra 17 stranieri, 4 formati in Italia e 4 formati nel Club, più una Lista B sempre modificabile composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club. Per i giocatori "formati" la specifica è la seguente:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

LA LISTA PER L'EUROPA LEAGUE

STRANIERI (17/17)

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Pavlovic

4 - Estupinan

5 - Athekame

6 - Modric (?)

7- Rabiot

8 - Jashari

9 - Fofana (?)

10 - Loftus-Cheek (?)

11 - Saelemaekers

12 - Pulisic

13 - Nkunku

14 - Leao (?)

15 - Gimenez

16 -

17 -

FORMATI VIVAIO ITALIA (3/4)

1 - Terracciano P.

2 - Ricci

3 - De Winter

FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia

LISTA B (cambi illimitati)

Torriani, Bartesaghi, Camarda, Comotto e altri

Odogu ad oggi è col punto interrogativo, per diversi motivi. Il primo è perché bisogna capire se rimarrà al Milan o andrà via in prestito. Il secondo è che per essere inserito in lista, non avendo né lo status per la Lista B o per occupare il posto di uno dei formati, andrebbe ad occupare il posto di uno dei 17 stranieri. La stessa cosa varrà con Andrej Kostic, che il Milan ha ufficializzato nelle scorse settimane. Da capire poi il futuro di diversi calciatori: Leao, Fofana e Loftus-Cheek sembrano poter essere in uscita: libererebbero un posto ciascuno nella lista dei 17 stranieri. Anche il futuro di Modric è tutto da scrivere: il croato prenderà una decisione dopo il Mondiale. C'è poi da fare una specifica sui calciatori di ritorno dai prestiti per indicare che slot occuperebbero

I GIOCATORI DI RITORNO DAI PRESTITI

Bennacer (17 stranieri)

Musah (17 stranieri)

Chukwueze (17 stranieri)

Bondo (vivaio Italia)

Terracciano F. (vivaio Italia)

Camarda (lista B)

Zeroli (lista B)

Comotto (lista B)

Tra questi possiamo dare in partenza Bondo, Bennacer e probabilmente Musah, anche se Amorim vorrà prima visionarlo a Milanello. Futuro incerto anche per Chukwueze e Filippo Terracciano. Camarda e Comotto potranno essere utili, da capire se Zeroli verrà mandato nuovamente in prestito.

LISTE MILAN, COME CAMBIA IL MERCATO

Ad inizio estate il Milan potrà comprare tre calciatori senza problemi: due stranieri ed uno formato nel vivaio italiano (sempre che non rimanga uno tra Terracciano F. e Bondo). Il resto degli incastri dovrà arrivare con eventuali cessioni; sarà importante presentarsi poi a settembre senza ritrovarsi nella spiacevole situazione di dover escludere qualcuno. Sarebbe una situazione antipatica e figlia di una cattiva programmazione.