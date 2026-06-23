Milan, Amorim è stato chiaro con Cardinale: vuole trattenere sia Maignan che Rabiot

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Ruben Amorim vuole ricostruire il Milan attorno a Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il portoghese vuole che il club trattenga entrambi

In attesa di vedere quali rinforzi arriveranno dal mercato, Ruben Amorim sta valutando con attenzione l'attuale rosa del Milan. E con il patron Gerry Cardinale è stato molto chiaro: vuole trattenere sia Mike Maignan che Adrien Rabiot, il cui futuro in rossonero è stato spesso messo in discussione nelle ultime settimane. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Oltre ai due francese, il tecnico portoghese spera che possa restare al Milan anche Luka Modric che è in scadenza di contratto e non ha ancora deciso se far scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione. Tutti in casa rossonera sperano nella permanenza del campione croato che prenderà una decisione solo dopo il Mondiale che sta giocando con la sua Croazia.