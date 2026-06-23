Masini sul Milan: "Non lasciate solo Ruben Amorim"

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Il giornalista Federico Masini ha detto la sua su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan che la società non deve lasciare solo

Federico Masini, sulle pagine di Tuttosport, ha parlato così del Milan e del suo nuovo allenatore Ruben Amorim: "Non lasciate solo Amorim. Una settimana fa il Milan annunciava l’ingaggio del tecnico portoghese. Domenica Cardinale ha poi rivelato quale sarà la dirigenza che lo dovrà accompagnare nella sua prima stagione italiana, quella del rilancio dopo la difficile esperienza al Manchester United. Ci saranno alcuni profili italiani, poi tanti stranieri (un tedesco, un inglese, un americano, forse uno svedese...). Nessun, però, è un vero uomo di campo. Nell’annata ’15-16 Almstadt, nominato ora direttore del player trading, ricoprì il ruolo di ds all’Aston Villa, ma poi si è occupato di numeri, spesso dal suo ufficio di Dubai.

La domanda dunque sorge spontanea? Chi affiancherà quotidianamente Amorim a Milanello? Chi lo aiuterà a gestire i casi che - come ovvio che sia in ogni squadra - emergeranno nell’arco dell’annata? In passato hanno fatto da sentinella al centro sportivo Maldini, Massara, in parte Moncada e poi Tare. Quando c’è stato un vuoto - vedi soprattutto nel ’24-25 con la staffetta fra Fonseca e Conceiçao -, c’è stato il caos. Amorim avrà bisogno di essere sostenuto, protetto. Non c’è dubbio che Cardinale, che ha scelto di avere un “ruolo operativo in prima persona”, lo appoggerà, ma lo farà dal suo studio di New York. E quando ci sarà bisogno di commentare un episodio arbitrale avverso, una trattativa di mercato o difendere l’operato del tecnico, chi ci metterà la faccia? Buona fortuna Amorim...".