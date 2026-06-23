Ravezzani non ha dubbi: “Se la nuova società farà bene è un caso, sennò perché se n’è accorto dopo 20 giorni?”

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Fabio Ravezzani commenta il nuovo organigramma societario del Milan deciso da Gerry Cardinale.

Sul canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato del nuovo assetto societario del Milan deciso da Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

"Speriamo che adesso dopo tanti errori abbia trovato la carta giusta nel mazzo. Certo, se così fosse sarebbe casualità, perché se sono così bravi Almstad e gli altri che lui ha promosso, non si capisce per quale ragione non se ne fosse accorto ancora 20 giorni fa, quando invece pellegrinava tra videocall e Head Hunter alla ricerca di dirigenti perché riteneva che quelli che c'erano al Milan, le cosiddette seconde linee, non fossero all'altezza. Cosa possiamo aspettarci adesso? Siamo concreti, possiamo sperare che Amorim faccia un gioco straordinario. È una speranza. Non dimentichiamo che tanti di questi profeti del Nuovo Calcio poi alla fine invece non arrivano a grandi conclusioni".