Ravezzani sottolinea: “Ora tutti dovranno andare d’accordo, Amorim si spera vada bene come in Portogallo”

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Fabio Ravezzani commenta il nuovo organigramma societario del Milan deciso da Gerry Cardinale.

Sul canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato del nuovo assetto societario del Milan deciso da Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

"Dopo tutti i no ricevuti di vari Krosche, Rangnick, che cosa rimane nella rete di Cardinale? Rimane un allenatore che era una grande speranza, una grande promessa del calcio internazionale, Amorim, che ha fatto benissimo in Portogallo e quindi si spera che vada bene anche in Italia, chi lo sa, anche se ha fallito la prima e unica esperienza internazionale clamorosamente col Manchester United. Ma qui c'è un primo punto di difficoltà, un primo piccolo corto circuito e cioè si dice che tutte queste persone dovranno collaborare tra di loro da buoni fratelli. Già quelli del Milan si conoscono. Dovranno avere a che fare con Amorim che di nazionalità è portoghese, di mestiere fa l'allenatore e che è un uomo molto ambizioso, talmente ambizioso da dire io voglio fare il manager, cioè voglio essere io determinante nell'acquisto dei calciatori".