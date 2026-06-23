Biasin: “Il Milan ha scelto il rischio, i tifosi non meritavano questa soluzione”

Biasin: “Il Milan ha scelto il rischio, i tifosi non meritavano questa soluzione”MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:40News
di Andrea La Manna
Fabrizio Biasin commenta le nuove scelte di Cardinale riguardo il nuovo organigramma societario.

Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle scelte di Cardinale riguardo il nuovo assetto societario. Queste le sue parole.

"Io credo che in questo momento il Milan abbia scelto il rischio. Il rischio 99 volte su 100 non porta a cose buone poi magari capita che ti va bene. Ma in questo momento mi sembra sia tutto un azzardo e credo che i tifosi del Milan non meritassero questo tipo di soluzione che fa venire tanti dubbi su quello che può essere la gestione delle cose da qui alle prossime settimane, detto che Il Milan è tra le altre cose già in clamoroso ritardo su tutto quello che deve fare sul mercato".