Marchetti: "I dirigenti del nuovo organigramma lavoravano già al Milan in ruoli sicuramente meno centrali rispetto a quelli che dovranno avere oggi"

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La nuova struttura societaria e dirigenziale del Milan ha destato più di un punto interrogativo, vista la poca esperienza dei "prescelti" da Cardinale per ruoli operativi di grande importanza. Luca Marchetti, nel suo intervento a Sky Sport 24, fa le sue considerazioni:

"Calvelli viene da un mondo sportivo, ma da altro sport, il Tennis, dove ha fatto molto bene lavorando nelle parti commerciali. Gli altri dirigenti nell’organigramma del Milan lavoravano già al Milan in ruoli sicuramente meno centrali rispetto a quelli che dovranno avere oggi. Vedremo se il fatto di essere il director of player trading o il director of football intelligence possa far sbocciare definitivamente l’operatività di questi ragazzi, che hanno anche età diverse. Almstadt ha 53 anni, Gardiner ha 34 anni. Almstadt ha provato a fare il DS all’Aston Villa, ma non è andata benissimo in quella stagione. È vero anche però che c’è la presenza di Cardinale, e soprattutto di Ibrahimovic, che potrebbe essere sia un parafulmine e sia un motivo di indirizzo. Nel corso del tempo vedremo quanto sarà influente Ibra nella quotidianità del Milan”.