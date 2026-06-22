Ordine sottolinea: “Cardinale prima delegava, ora è solo al comando e decide tutto lui”
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Franco Ordine commenta la nuova società rossonera definita da Gerry Cardinale.
Durate l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato il nuovo organigramma societario del Milan sottolineando che adesso Cardinale non delegherà più nessuna decisione. Queste le sue parole.
"Cardinale prima delegava, il fatto nuovo di questo assetto, l'unica chiarezza che introduce è che da questo momento esiste solo un uomo a comando e uno che deve rispondere alle scelte che è Cardinale. Prima si diceva 'No questo è di Furlani, no questo lo ha preso Tare', adesso sceglie lui".
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