Ibrahimovic esalta Messi: "Non ci sono parole per descriverlo. Ci sono momenti in cui non sembra nemmeno umano"

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Anche Zlatan Ibrahimovic è rimasto impressionato da Leo Messi che con la doppietta di ieri all'Austria è già a quota 5 gol in questo Mondiale

Anche Zlatan Ibrahimovic si inchina a Leo Messi, autore ieri di una doppietta contro l'Austria che lo fa così salire a quota 5 gol nelle prime due partite del Mondiale. Lo svedese, ai microfoni di Fox Sports, ha commentato così il rendimento e i numeri del fenomeno dell'Argentina: "Ci sono momenti in cui sembra umano, come quando ha sbagliato il calcio di rigore. Poi però subito dopo ci sono altri momenti in cui non sembra affatto umano. Messi è questo. Primo in questa classifica marcatori del Mondiale e non ha ancora giocato contro la Giordania. Non so davvero a quanto possa fermarsi.

Ora è a 5 gol in 2 partite. lo ne ho fatti 0 in 2 Mondiali giocati. Sono felice, sono felice per lui, spero che continui così, sarà anche il suo compleanno domani. Spero che continui a divertirsi, perché noi ci divertiamo a vederlo giocare. È incredibile, non ci sono parole per descriverlo" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.