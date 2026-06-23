Nuovo dt Italia, Malagò: "Vorrei un ex calciatore. Mi sento con Maldini e altri, ma nulla è deciso"
Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche di chi vorrebbe come direttore tecnico dell'Italia. Ecco le sue parole: "Vorrei un ex calciatore ma non ho parlato con nessuno di ruoli specifici. Mi sento con Maldini, ho incontrato Del Piero, ho abbracciato Baggio e ho sentito Buffon, ma nulla è deciso".
Un altro tema molto caldo è quello che riguarda il nuovo ct della Nazionale italiana. Malagò ha rivelato che tipo di allenatore cerca: "Condizione imprescindibile è vedere subito l’entusiasmo, la convinzione di sposare un’idea. Non deve farlo solo per soldi. Sicuramente la componente economica esiste, ma se una persona comincia a mettere troppi paletti sugli orari o sulle disponibilità, può essere la più brava del mondo ma non mi interessa. Ho bisogno di qualcuno convinto almeno per i prossimi due anni. Straniero? Mai dire mai".
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