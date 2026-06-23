Modric ha voglia di restare al Milan: ecco come potrebbe impiegarlo Amorim

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Luka Modric rinnoverà con il Milan o saluterà? La decisione dopo il Mondiale e dopo aver parlato con il nuovo allenatore rossonero Amorim

Tra i tanti dubbi che ci sono in questo momento al Milan c'è anche quello che riguarda il futuro di Luka Modric che ha il contratto in scadenza tra una settimana: deciderà di rinnovare con il Diavolo per un'altra stagione o appenderà le scarpette al chiodo e inizierà la sua nuova carriera da dirigente al Real Madrid? Al momento è impossibile rispondere a questa domanda perchè il campione croato non ha ancora deciso. Prima vuole godersi il suo ultimo Mondiale, poi farà la sua scelta.

FUTURO MODRIC: LUKA HA VOGLIA DI RESTARE AL MILAN

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, Modric si trova benissimo a Milan, anche meglio di quanto pensasse, così come la sua famiglia (la figlia Ema gioca nelle giovanili rossonere). ll rapporto con i tifosi è ottimo, i compagni di squadra gli vogliono tutti un gran bene, dunque ci sono tutti i presupposti per proseguire la sua carriera al Diavolo per un altro anno. Luka ha grande voglia di restare, ma a settembre compirà 40 anni e prima di firmare il rinnovo ci vuole pensare bene, ascoltando il suo corpo e la sua anima.

MODRIC E IL NUOVO MILAN DI AMORIM

Ovviamente dovrà poi parlare anche con il neo allenatore milanista Ruben Amorim non appena finirà la sua avventura al Mondiale con la Croazia. Modric vuole giustamente capire il progetto del tecnico portoghese e anche come intende impiegarlo se dovesse restare: Luka non può chiaramente giocare tutte le partite di campionato e di Europa League, dunque lo scenario più probabile è che potrebbe essere utilizzato in partite selezionate, magari evitando qualche trasferta di Europa League, magari giocando qualche volta il secondo tempo, non sempre 90 minuti. Se si sentirà a suo agio, andrà avanti, altrimenti saluterà.