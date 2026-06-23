Cardinale non vuole perdere le sue stelle: no al New York City per Pulisic. E spera nel rinnovo di Modric

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Il Milan ha detto no ad un'offerta del New York City per Pulisic. Cardinale non intende cederlo e spera anche nel rinnovo di Modric

Gerry Cardinale continua a lavorare per il futuro del Milan. Il proprietario rossonero, che nelle scorse oe ha finalmente completato il nuovo organigramma milanista, sa che la squadra ha bisogno di rinforzi sul mercato, ma una delle priorità del club di via Aldo Rossi è anche quella di trattenere i big in rosa, come per esempio Christian Pulisic, il quale, come riferiscono negli Stati Uniti, avrebbe ricevuto una ricca offerta da 10 milioni di dollari netti per cinque anni dal New York City.

MILAN, NO AL NEW YORK CITY PER PULISIC

Dal Milan, però, come riporta gazzetta.it, è arrivato un secco no perchè Cardinale considera Pulisic imprescindibile per il futuro del Diavolo e quindi non è assolutamente sul mercato. Va ricordato che l'attaccante americano, attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, ha un contratto fino al 2027, ma con opzione per il prolungamento automatico fino al 2028. Dunque non c'è un'urgenza immediata, però è chiaro che tra non molto servirà sedersi al tavolo per discutere del rinnovo. Se ne parla da tempo, ma la trattativa si è interrotta qualche mese fa e ora è tutto in stand-by.

MILAN, CARDINALE SPERA NEL RINNOVO DI MODRIC

Cardinale spera poi di convincere anche Luka Modric a restare a Milano. Il croato ha il contratto in scadenza tra una settimana, ma non ha ancora deciso se far scattare o meno l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Sul piatto ha anche una proposta del Real Madrid per entrare nello staff tecnico di Mourinho. Al momento, però, il centrocampista è concentrato solo sul Mondiale che sta disputando con la sua Croazia e non vuole distrazioni. Una volta conclusa la sua esperienza nel torneo iridato, deciderà il suo futuro che Cardinale e tutto il Milan sperano che possa essere ancora colorato di rossonero.