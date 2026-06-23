Nuovo organigramma Milan: nessuno è un vero uomo di campo. Chi sarà vicino quotidianamente ad Amorim a Milanello?

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Nel nuovo organigramma del Milan non c'è un vero uomo di campo. Chi starà vicino ad Amorim e alla squadra tutti i giorni a Milanello?

Il Milan ha finalmente il suo nuovo organigramma che è stato scelto in prima persona da Gerry Cardinale. Le sue decisioni hanno però lasciato parecchie perplessità: in particolare, il dubbio più grande riguarda il fatto che tra i dirigenti scelti non c'è un vero uomo di campo. Dunque, secondo Tuttosport, nasce spontanea questa domanda: chi sarà vicino quotidianamente a Ruben Amorim a Milanello? Nelle ultime stagioni, a fare da sentinella nel Centro sportivo rossonero sono stati Maldini, Massara, in parte Moncada e poi Tare, mentre ora non si sa chi potrebbe farlo.

E non si tratta di un aspetto secondario perchè Amorim non deve essere lasciato solo, altrimenti il rischio di fallimento è dietro l'angolo. La proprietà e la società devono affiancare il nuovo tecnico milanista tutti i giorni, far sentire la loro fiducia e aiutarlo in caso di necessità. Nel calcio, si sa che, per fare bene, dietro ad un grande allenatore ci deve essere una società forte, unita e anche vicina.