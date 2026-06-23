Francia-Iraq 3-0: Maignan e Rabiot in campo per tutta la partita

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La Francia ha battuto 3-0 l'Iraq nella seconda partita del Girone I del Mondiale grazie alla doppietta di Mbappè e alla rete di Dembelè. Nella formazione francese hanno giocato tutta la gara i due giocatori del Milan convocati dal ct Didier Deschamps, vale a dire il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. Con questo successo, la Francia, che aveva vinto anche il primo match contro il Senegal, sale a quota 6 punti in classifica a pari punti con la Norvegia. Le due nazionali, che si affronteranno venerdì per il primo posto nel girone, sono quindi già qualificate ai sedicesimi.

Questo il tabellino di Francia-Iraq 3-0:

FRANCIA (4-2-3-1): M. Maignan, J. Koundé (83' M. Gusto), W. Saliba, D. Upamecano, L. Digne; M. Koné, A. Rabiot; M. Olise (14' R. Cherki, 66' A. Tchouaméni), O. Dembélé (54' M. Thuram, 66' N'G. Kanté), B. Barcola (83' L. Hernández); K. Mbappé All.: Deschamps

IRAQ (4-2-3-1): A. Basil; H. Ali, A. Hashim, Z. Tahseen, M. Doski; A. Al Ammari, Z. Ismael; I. Bayesh, Z. Iqbal, A. Qasem; A. Hussein All.: Casas

Arbitro: Drew Fischer (Canada)

Marcatori: 38' K. Mbappé (F), 63' K. Mbappé (F), 74' O. Dembélé (F)

Ammoniti: W. Saliba (F), A. Al Ammari (I), Z. Tahseen (1)