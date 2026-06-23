La Gazzetta sul programma di Amorim: "Il tecnico in Italia il 6 luglio. Primo allenamento fissato nella settimana successiva".

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In merito al programma del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il tecnico in Italia il 6 luglio. Primo allenamento fissato nella settimana successiva". Come anticipato ieri anche da Milannews.it, il portoghese, che sarà accompagnato dal suo staff, è atteso a Milano i primi di luglio per conoscere la struttura di Milanello. Amorim resterà qualche giorno in Italia, poi rientrerà in Portogallo per sistemare le ultime pratiche e nel weekend potrà iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina milanista con le visite mediche e i test per i giocatori in programma il 12 luglio, mentre il giorno successivo ci sarà il primo allenamento.

Durante il suo primo viaggio in Italia, Amorim avrà certamente l'occasione anche per incontrare di persona tutta la "nuova" dirigenza del Milan, con cui è in continuo contatto per programmare il mercato estivo. Al Diavolo servono certamente dei rinforzi, ma prima il tecnico portoghese vuole valutare con attenzione tutti coloro che sono già in rosa, compresi i giovani che rientreranno dai prestiti come Kevin Zeroli, Christian Comotto e Francesco Camarda.