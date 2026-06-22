News MN - Il programma di Amorim: toccata e fuga a Milano i primi di luglio, poi di nuovo in Italia per il raduno

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Il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim sarà in Italia i primi di luglio: una toccata e fuga prima del raduno per iniziare a mettere le basi per la nuova stagione

Allenatore: c'è. Struttura dirigenziale: a quanto pare, c'è. Dopo un mesetto sembra che il Milan sia finalmente pronto a partire e tuffarsi a capofitto nella stagione 2026/27: i rossoneri ricominciano da un quinto posto, una qualificazione in Europa League e un nuovo allenatore. Ruben Amorim ha sposato appieno il progetto di Gerry Cardinale e ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

L'allenatore portoghese, apprende la redazione di MilanNews.it, dovrebbe arrivare in Italia nei primi giorni di luglio: l'ex manager dello United sarà a Milano per cominciare a preparare la stagione. Andrà via per pochi giorni e poi sarà a Milanello per il raduno poco prima di metà luglio. La stagione del Milan è pronta a cominciare, iniziano a delinearsi anche i primi arrivi e le prime date ufficiali.

di Antonio Vitiello.