Milan, per il centravanti ci sono due opportunità: una dal PSG e una dal Chelsea

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Due centravanti, in uscita dal PSG e dal Chelsea, potrebbero finalmente risolvere la situazione attaccante in casa Milan

Amorim o non Amorim, direttore sportivo o non direttore sportivo, quest'estate c'è una certezza nel calciomercato del Milan che sfugge a ogni decisione progettuale ma che è assolutamente obbligatoria a dispetto di ogni forma organizzativa assunta dai rossoneri: al Diavolo serve un nuovo centravanti. La necessità è chiara da tempo e nei prossimi due mesi, approfittando di questa rivoluzione, è veramente una ghiotta occasione per il Diavolo di riempire finalmente questa casella troppo spesso trascurata nelle ultime sessioni di calciomercato.

DUE NOMI PER L'ATTACCO DEL MILAN

A oggi, a pochi giorni dall'inizio del calciomercato che quest'anno parte il 29 giugno, sono due i nomi dei centravanti papabili per il Milan, entrambi in uscita dalle rispettive squadre: il PSG e il Chelsea. Si tratta di Goncalo Ramos e di Nicolas Jackson. Il portoghese potrebbe richiedere maggiore spazio ai parigini: il fatto che sia lusitano e che Mendes sia al suo agente, può deporre a favore di Amorim. Il senegalese non sarà riscattato dal Bayern Monaco e tornerà al Chelsea dove è un chiaro esubero: tra club londinese e club rossonero ci sono buoni rapporti, lo stesso centravanti in passato era già finito nei radar di via Aldo Rossi.