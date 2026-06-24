Nicolas Jackson, ritorno di fiamma per il Milan. Al Chelsea è un esubero

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Nicolas Jackson torna di moda per l'attacco del Milan: non verrà riscattato dal Bayern ed è un esubero del Chelsea che cercherà acquirenti

Ci sono certe storie d'amore che fanno giri immensi e poi ritornano: soprattutto quando si parla di calciomercato del Milan. In tal senso, Nicolas Jackson è stato accostato diverse volte al club rossonero: quest'anno potrebbe essere però la volta buona, con l'allineamento di alcuni punti che potrebbero veramente far incrociare le strade dell'attaccante senegalese e del Diavolo.

JACKSON-MILAN: RITORNO DI FIAMMA

In passato Nicolas Jackson è stato più di una volta vicino al Milan. I rossoneri lo sondarono quando era al Villarreal, dove sbocciò, ma il Chelsea si mise in mezzo e non ci fu possibilità di competere. Poi anche l'estate scorsa, in uscita dal club londinese in prestito, il club rossonero provò a farsi avanti ma le cifre erano troppo elevate ed è finito a titolo temporaneo al Bayern Monaco dove, in questa stagione, ha dovuto vestire dei panni molto scomodi: vice di Harry Kane. Oggi, anche secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il ritorno di fiamma può essere reale e concreto. Una serie di condizioni potrebbero essere mature e portare all'approdo in rossonero.

JACKSON-MILAN: ESUBERO AL CHELSEA

La condizione principale è che Nicolas Jackson tornerà al Chelsea, non riscattato dal Byern Monaco, e a Londra sarà considerato un esubero. Dunque sicuramente i Blues cercheranno una nuova sistemazione, verosimilmente anche in prestito con diritto o con obbligo, dal momento che il contratto dell'attaccante del Senegal è oneroso ma soprattutto molto lungo: è legato al Chelsea fino al 2033. Senza dubbio però il Milan ha bisogno di un attaccante, già da tempo immemore e indipendentemente da chi si sarebbe ritrovato sulla panchina. Jackson può essere il profilo giusto per Amorim che lo ha inserito in lista insieme a Goncalo Ramos del PSG. Quest'anno il senegalese con il Bayern ha giocato 34 partite e segnato 11 gol. Da ricordare anche il fatto che tra Milan e Chelsea corrono storicamente buoni rapporti, specialmente negli ultimi anni.