Il New York City fa sul serio: 10 milioni all'anno per Pulisic. Il milanista è tentato

vedi letture

Christian Pulisic ha sul piatto un'offerta da capogiro del New York City: il Milan lo considera incedibile ma l'americano ci pensa

Nei colloqui che hanno preceduto la nomina di Ruben Amorim come allenatore del Milan, il tecnico portoghese e il proprietario rossonero Gerry Cardinale erano assolutamente concordi su un punto chiave: Christian Pulisic è una pedina incedibile dello scacchiere. Specialmente con il futuro di Rafa Leao molto incerto, il nuovo Milan vuole puntare forte sul calciatore a stelle e strisce. All'orizzonte però si staglia un pericolo, il New York City FC.

PULISIC VIA DAL MILAN? 50 MILIONI IN ANNI DA NEW YORK

L'entusiasmo per il calcio negli Stati Uniti è forse ai massimi storici. La febbre per il Mondiale e le due vittorie nette della Nazionale americana di Pochettino nelle prime due partite, non hanno fatto altro che alimentare l'eccitazione degli appassionati della prima ora e di chi il calcio non sapeva nemmeno chi fosse. I club di MLS hanno sicuramente in mente di sfruttare questa onda lunga e in questo senso si deve leggere l'offerta da 50 milioni in 5 anni del New York City FC per Christian Pulisic. Secondo la Gazzetta dello Sport, la franchigia americana è disposta a mettere sul piatto 10 milioni all'anno per la stella statunitense.

OFFERTA DA NEW YORK: PULISIC CI PENSA

Con un piatto così ricco, Christian Pulisic non può far altro che considerare l'offerta, specialmente dopo l'ultima stagione al Milan che era iniziata come un sogno ma è terminata come un incubo. Dopo non aver conquistato la Champions League per il secondo anno consecutivo e dopo che i rapporti per il rinnovo si sono deteriorati, l'agente dell'americano si stava già guardando in giro. Il contratto è in essere fino al 2027 ma il club gode di un'opzione automatica fino al 2028. Sicuramente, rispetto all'anno scorso, al Milan sono cambiate tante cose quindi si proverà a fare un nuovo tentativo per il rinnovo, anche perché Cardinale e Amorim considerano cruciale il ruolo di Pulisic. Allo stesso tempo non si potrà tirare la corda, soprattutto se le reali intenzioni di Christian fossero quelle di lasciare Milano: il rischio è quello di perderlo a zero. Va sottolineato, infine, come dalla MLS offrano sempre contratti molto elevati ma difficilmente si rendano protagonisti di offerte importanti per i cartellini dei calciatori. Un altro tratto da considerare.